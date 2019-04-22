Туркменистан, Азербайджан и Турция провели в Стамбуле встречу по энергетическому сотрудничеству

В Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча по энергетическому сотрудничеству между Туркменистаном, Азербайджаном и Турцией. Туркменистан на встрече представлял председатель государственной корпорации "Туркменгеология" Шахым Абдрахманов, Азербайджан – министр энергетики Парвиз Шахбазов и Турцию – министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между странами в сфере энергетики в трехстороннем формате. Стороны отметили, что регулярные встречи представителей Туркменистана, Азербайджана и Турции, общие региональные интересы и такие проекты, как транспортный коридор Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция, составляют основу сотрудничества в трехстороннем формате.

По итогам встречи была подписана совместная декларация, которая предусматривает расширение партнерства между государствами в области энергетики, включая возобновляемую энергетику, энергоэффективность, зеленые технологии и т. д.

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