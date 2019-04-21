Для госчиновников Туркменистана открываются курсы по основам цифровой экономики

В Туркменистане с 1-го мая открываются краткосрочные курсы по основам цифровой экономики для руководителей всех уровней. Об этом на правительственном заседании по видеосвязи сообщил вице-премьер по науке и образованию Пурли Агамырадов.

По его словам, в целях выполнения поручения президента Гурбангулы Бердымухамедова, в Академии государственной службы при президенте Туркменистана разработана программа специальных курсов для руководителей всех уровней по основам цифровой экономики. Эти курсы нацелены на повышение цифровой компетенции управленческих кадров и призваны обеспечить общее понимание основ цифровой экономики, особенностей и возможностей цифровых технологий, их влияния на развитие отраслей и социальную сферу.

В программу курсов включены такие темы, как задачи, пути и этапы реализации «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы», правовое обеспечение перехода на цифровую экономику, информационно-коммуникационные технологии, информационная безопасность.

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