|20.04.19 09:33
|
В Ашхабаде состоялись туркмено-монгольские политические консультации
В МИД Туркменистана состоялись политические консультации между Туркменистаном и Монголией. В ходе встречи стороны подчеркнули, что существуют хорошие предпосылки для развития диалога с учетом трех главных направлений дипломатии – энергетической, транспортной и водной.
Стороны согласились, что для придания мощного импульса развитию двусторонних отношений, необходимо организовать обмен визитами на высшем уровне. Стороны обсудили вопросы совершенствования договорно-правовой базы и обмена парламентскими делегациями.
Также на встрече был обсужден круг проблем развития торгово-экономических отношений, налаживания экспорта и импорта, в частности в сфере энергоресурсов и сельхозпродукции.
© TURKMENISTAN.RU, 2019