В Ашхабаде состоялись туркмено-монгольские политические консультации

В МИД Туркменистана состоялись политические консультации между Туркменистаном и Монголией. В ходе встречи стороны подчеркнули, что существуют хорошие предпосылки для развития диалога с учетом трех главных направлений дипломатии – энергетической, транспортной и водной.

Стороны согласились, что для придания мощного импульса развитию двусторонних отношений, необходимо организовать обмен визитами на высшем уровне. Стороны обсудили вопросы совершенствования договорно-правовой базы и обмена парламентскими делегациями.

Также на встрече был обсужден круг проблем развития торгово-экономических отношений, налаживания экспорта и импорта, в частности в сфере энергоресурсов и сельхозпродукции.

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