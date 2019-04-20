В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией исполкома СНГ

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией исполнительного комитета СНГ во главе с первым заместителем председателя Виктором Гуминским, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

На встрече были обсуждены вопросы проведения мероприятий в рамках председательства Туркменистана в СНГ в 2019 году. Особое внимание было уделено подготовке к заседанию Совета глав правительств СНГ, которое состоится в Ашхабаде мае нынешнего года.

В ходе переговоров было отмечено, что председательство Туркменистана основывается на принципах равноправия, взаимного уважения и вносит большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества между государствами-членами СНГ.

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