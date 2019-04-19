Туркменский оперный певец – в числе обладателей межгосударственной премии «Звезды Содружества-2018»

Совет по присуждению межгосударственной премии «Звезды Содружества» объявил лауреатов главной гуманитарной премии СНГ за 2018 год. Премия ежегодно присуждается представителям государств СНГ за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран – участниц СНГ, так и Содружества в целом. Размер премии – 2 миллиона рублей.

На соискание высокой награды в этом году претендовали 14 номинантов из 9 стран. Решением жюри премии присуждены одиннадцати соискателям. Впервые обладателем премии «Звезды Содружества» стал и представитель Туркменистана. Это оперный певец, народный артист Туркменистана Атагельды Гарягдыев.

Кроме него лауреатами премии «Звезды Содружества» за 2018 год стали дирижер Рауф Абдуллаев (Азербайджан), художник Роберт Элибекян (Армения), авторский коллектив Института порошковой металлургии (Беларусь) – академик Петр Витязь, доктор технических наук Александр Ильющенко, кандидат физико-математических наук Михаил Андреев; поэт Есенгали Раушанов (Казахстан), писатель Мар Байджиев (Кыргызстан), врач Ион Абабий (Молдова), президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук (Россия), доктор химических наук Улмас Мирсаидов (Таджикистан).

Торжественная церемония вручения премии «Звезды Содружества» состоится 15 мая 2019 г. в Ашхабаде на Форуме творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ.

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