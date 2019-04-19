В Ашхабаде открылись Дни культуры Саудовской Аравии в Туркменистане В Ашхабаде состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Королевства Саудовская Аравия. Для проведения культурной акции, призванной содействовать расширению туркмено-саудовских контактов в гуманитарной сфере, в туркменскую столицу прибыли руководители и специалисты учреждений культуры, творческие коллективы, мастера народных ремесел Саудовской Аравии. Первым мероприятием в рамках дней саудовской культуры стал большой концерт артистов дружественного государства. Его программу составили выступления фольклорных коллективов, исполнивших народные песни. В программе Дней культуры Королевства Саудовская Аравия в Туркменистане – выставка гравюр, а также фотовыставка. Предусмотрено знакомство гостей с музейными экспозициями и достопримечательностями Ашхабада, посещение Государственного историко-культурного заповедника «Древний Мерв». © TURKMENISTAN.RU, 2019

Событие года Туркменистан готовится к первому Каспийскому экономическому форуму По инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдет первый Каспийский экономический форум (КЭФ). В рамках форума состоится международная конференция, Каспийская выставка инновационных технологий, а также будут организованы встречи представителей государств, деловых кругов и компаний. CEFAvaza2019.gov.tm Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



