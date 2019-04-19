|19.04.19 09:34
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В Ашхабаде открылись Дни культуры Саудовской Аравии в Туркменистане
В Ашхабаде состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Королевства Саудовская Аравия. Для проведения культурной акции, призванной содействовать расширению туркмено-саудовских контактов в гуманитарной сфере, в туркменскую столицу прибыли руководители и специалисты учреждений культуры, творческие коллективы, мастера народных ремесел Саудовской Аравии.
Первым мероприятием в рамках дней саудовской культуры стал большой концерт артистов дружественного государства. Его программу составили выступления фольклорных коллективов, исполнивших народные песни.
В программе Дней культуры Королевства Саудовская Аравия в Туркменистане – выставка гравюр, а также фотовыставка. Предусмотрено знакомство гостей с музейными экспозициями и достопримечательностями Ашхабада, посещение Государственного историко-культурного заповедника «Древний Мерв».
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