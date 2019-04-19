Завершился государственный визит президента Республики Корея в Туркменистан

В последний день государственного визита в Туркменистан президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и президент Гурбангулы Бердымухамедов прибыли в Балкансий велаят (область), где посетили полимерный завод в поселке Киянлы на туркменском побережье Каспийского моря.

Это предприятие по производству полиэтилена и полпропилена построено по заказу государственного концерна «Türkmengaz» южнокорейскими компаниями LG International и Hyundai Engineering при участии японской компании TOYO Engineering.

На полимерном заводе главы Туркменистана и Республики Корея встретились с коллективом предприятия, а также со строителями, принимавшими участие в создании этого газохимического комплекса.

Как отметил в своем выступлении Гурбангулы Бердымухамедов, на протяжении многих лет корейские компании вносят значительный вклад в процесс развития химической и энергетической промышленности Туркменистана. Ввод в эксплуатацию газохимического комплекса по производству полиэтилена и полипропилена является свидетельством тесного сотрудничества и дружбы между Туркменистаном и Республикой Корея.

«Мы будем рады приветствовать на перспективном туркменском рынке представителей корейского бизнеса, крупные компании, которые строят объекты с внедрением самых передовых технологий, с учетом экологической составляющей, осуществляют подготовку квалифицированных кадров и заинтересованы в эффективном, надёжном и долгосрочном партнерстве», – сказал президент Туркменистана.

В свою очередь президент Республики Корея отметил, что консорциум Hyundai Engineering и LG International c успехом осуществил ряд проектов в Туркменистане, что способствовало установлению доверительных отношений между деловыми структурами двух государств. По мнению южнокорейского лидера, это только начало двустороннего экономического сотрудничества, потенциал которого заключается в диверсификации газохимической промышленности Туркменистана и создании производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Обращаясь к присутствующим, высокий гость подчеркнул, что их усилия и труд останутся в истории дружбы и процветания двух государств как большое достижение.

В память о посещении предприятия президенты Туркменистана и Республики Корея сфотографировались с работниками завода. Затем президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Мун Чжэ Ин осмотрели основные технологические установки и инженерные сооружения предприятия, а также посетили павильон, где была развернута выставка полимерной продукции, производимой в Туркменистане.

После этого президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Мун Чжэ Ин посетили национальную туристическую зону «Аваза» и международный морской порт Туркменбаши. По завершении программы государственного визита южнокорейский лидер отбыл из Туркменистана.

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