В Ашхабаде состоялись туркмено-корейские переговоры на высшем уровне

В Ашхабаде состоялась переговоры между президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, прибывшим в Туркменистан с государственным визитом.

В ходе переговоров в формате один на один и в расширенном составе делегаций главы государств обсудили вопросы развития туркмено-корейского сотрудничества в политической сфере, в рамках международных организаций, а также в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Особое внимание стороны уделили взаимодействию в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. В этой связи на переговорах туркменский лидер отметил, что Туркменистан обладает богатыми природными ресурсами, развивающейся промышленно-транспортной инфраструктурой и аграрным комплексом, а Республика Корея – современными технологиями и производством. По словам Гурбангулы Бердымухамедова, Туркменистан рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество с корейскими деловыми кругами, в том числе по созданию новых индустриальных мощностей, основанных на передовых и экологически чистых технологиях.

В качестве примера эффективной совместной деятельности были приведены ведущие корейские компании, участвующие в реализации проектов по строительству и модернизации нефтеперерабатывающих и газохимических комплексов. В их числе – газоперерабатывающий завод на месторождении «Галкыныш» («Возрождение») и газохимический комплекс по производству полимеров в поселке Киянлы на туркменском побережье Каспия. В этой связи президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил предметно рассмотреть возможности реализации совместных энергетических проектов в Туркменистане в ближайшем будущем.

После завершения переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания двусторонних документов. По итогам переговоров стороны подписали соглашение об отмене визового режима для обладателей дипломатических, служебных и специальных паспортов и соглашение о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере.

Также стороны подписали программу экономического сотрудничества между двумя странами на 2019-2022 годы, план по реализации сотрудничества по взаимному обмену медицинских работников, фармацевтических средств и медицинского оборудования, протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении фискального уклонения в отношении налогов на доход, а также меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий.

Под аплодисменты присутствующих президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Мун Чжэ Ин поставили свои подписи под совместным заявлением Туркменистана и Республики Корея. После церемонии подписания двусторонних документов президенты Туркменистана и Республики Корея выступили с заявления для прессы.

Во второй половине дня президент Республики Корея посетил село Кипчак под Ашхабадом, где отдал дань памяти первому президенту Туркменистана Сапармураду Ниязову, возложив цветы к Мавзолею и посетив мечеть духовности Туркменбаши. Затем высокий гость возложил цветы к монументу Независимости Туркменистана и посадил дерево на аллее почетных гостей.

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