В столице Туркменистана обсуждают вопросы борьбы с финансированием терроризма

В Ашхабаде состоялась региональная конференция ОБСЕ высокого уровня «Борьба с финансированием терроризма и организованной преступностью», приуроченная к 20-летию создания Центра ОБСЕ в Туркменистане.

В работе конференции приняли участие представители структур ОБСЕ, ООН, других международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, а также туркменских министерств и ведомств.

В ходе встречи зарубежные эксперты представили свой опыт в сфере противодействия финансированию терроризма, отметив важность разработки соответствующей законодательной базы, проведения национальной оценки рисков в данном вопросе и международного сотрудничества в выявлении трансграничных финансовых потоков.

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