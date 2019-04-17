|17.04.19 11:29
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В Исполнительном комитете СНГ ознакомились с перспективами проведения в Туркменистане Каспийского экономического форума
В Исполнительном комитете СНГ в Минске участники заседания Совета постоянных полномочных представителей государств – участников СНГ, ознакомились с планами проведения в Туркменистане первого Каспийского экономического форума.
Руководители Исполнительного комитета СНГ, постоянные полномочные представители государств – участников СНГ были ознакомлены реализацией мер по комплексной подготовке и проведению форума, организационной и аналитической работой, сконцентрированной в координационном центре МИД Туркменистана.
Участникам заседания была предоставлена концепция форума и видеоролик о экономическом потенциале туркменского побережья Каспия. Была отмечено, что инициативы президента Туркменистана в сфере интенсивного экономического развития прикаспийских территорий основаны на принципиальном видении Туркменистаном стратегического значения Каспия в региональных и межрегиональных геополитических и геоэкономических процессах, его роли как важного транзитно-транспортного и логистического узла.
Участникам заседания по достоинству оценили усилия Туркменистана и его приверженность политике широкого международного сотрудничества на Каспии.
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