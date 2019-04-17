Президент Республики Корея прибыл в Туркменистан с государственным визитом

В Туркменистан с государственным визитом прибыл президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. В ходе переговоров между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и главой Республики Корея будут обсуждены приоритетные направления межгосударственных отношений.

Ожидается, что главы государств особое внимание уделят вопросам наращивания взаимодействия в политической, торгово-экономической, энергетической, промышленной, транспортной и культурно-гуманитарной областях. По итогам переговоров планируется подписание пакета двусторонних документов.

В рамках государственного визита президента Республики Корея в Ашхабад также планируется проведение двусторонних встреч руководителей ряда министерств и ведомств Туркменистана с корейскими коллегами.

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