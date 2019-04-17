Президент Туркменистана встретился с генеральным секретарем ОБСЕ

Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, прибывшим в Ашхабад для участия в мероприятиях, приуроченных к 20-летию открытия в Ашхабаде Центра ОБСЕ.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия Туркменистана и ОБСЕ. Особое внимание было уделено формированию на Евразийском континенте новых международных транспортных маршрутов, что продиктовано глобальными экономическими процессами. В этой связи был отмечен вклад Туркменистана в развитие транспортной дипломатии. В частности, президент Туркменистана и генсек ОБСЕ отметили стратегическое значение туркменского морского флота и Туркменбашинского порта, которые будут содействовать сотрудничеству прикаспийских государств в сферах судоходства и перевозки грузов.

Также стороны обсудили приоритетные аспекты сотрудничества в области обеспечения энергетической безопасности, стабильных поставок энергоносителей, охраны окружающей среды, рационального использования водных ресурсов и урегулирование ситуации в Афганистане.

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