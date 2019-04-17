В столице Туркменистана отметили 20-летие Центра ОБСЕ

В МИД Туркменистана состоялась конференция по случаю 20-летия открытия в Ашхабаде Центра ОБСЕ. В форуме приняли участие представители международных организаций – ООН, ОБСЕ, главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий, а также руководители и специалисты ряда туркменских ведомств, общественных организаций и СМИ.

На конференции выступившие отметили, что Центр ОБСЕ в Ашхабаде сотрудничает более чем с пятьюдесятью туркменскими государственными и общественными структурами. Среди реализуемых совместных проектов – повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, создание механизмов обеспечения региональной и глобальной энергетической безопасности, система устойчивого транспорта, поиск решения проблем Аральского моря и мирного урегулирования ситуации в Афганистане и другие.

Участники конференции подчеркнули, что Туркменистан и ОБСЕ придают большое значение дальнейшему расширению плодотворного партнерства на принципах обоюдного уважения, взаимопонимания и нацелены на полноформатный диалог по актуальным вопросам современности.

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