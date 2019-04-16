В столице Туркменистана открылась выставка работ на лучшее изображение в искусстве ахалтекинского коня

В Ашхабаде открылась экспозиция работ, представленных на конкурс среди творческих деятелей на лучшее изображение в искусстве образа ахалтекинского скакуна. Этот конкурс, учрежденный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, проходит в Туркменистане в девятый раз и приурочен к Национальному празднику туркменского скакуна.

На выставке свои работы, изображающие прославленных ахалтекинцев, представили ковровщицы, ювелиры, художники и скульпторы. В представленных произведениях искусства кони изображены на фоне живописной природы, в захватывающие моменты скачек, в сценках сельской жизни, эпизодах народных обрядов, в праздничных этюдах.

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