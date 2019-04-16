Подписана программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Франции

В МИД Туркменистана состоялись туркмено-французские политические консультации. Делегацию дружественной страны возглавил Государственный секретарь министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся активизации политического взаимодействия и региональной тематики, включая Афганистан. Стороны отметили высокий уровень межправительственных и межпарламентских связей Туркменистана и Франции, сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе в ООН, ОБСЕ, а также в формате ЕС-Туркменистан.

По итогам политических консультаций состоялось подписание двусторонних документов, в частности, программы сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Франции на 2019-2021 годы.

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