В Ашхабаде состоялось заседание туркмено-французской межправительственной комиссии

В Ашхабаде состоялось третье заседание Межправительственной туркмено-французской комиссии по экономическому сотрудничеству, на котором были рассмотрены задачи расширения двустороннего делового партнерства.

В заседании приняли участие руководители и представители ряда министерств и ведомств двух стран, а также частных компаний. На встрече были обсуждены вопросы активизации контактов по ряду направлений, в числе которых добыча и переработка газа, строительство, транспорт, космические и информационные технологий, сервис и предпринимательство.

Участники встречи отметили, что об успешности туркмено-французского партнерства свидетельствует работа в Туркменистане ряда ведущих французских компаний. По итогам заседания межправкомиссии был подписан соответствующий протокол.

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