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15.04.19 09:53

Конная группа «Галкыныш» покорила публику Бахрейна

Группа национальных конных игр «Галкыныш» («Возрождение») приняла участие в церемонии открытия ежегодной международной животноводческой выставки, которая прошла в столице королевства Манаме. Туркменских джигитов в Бахрейн пригласил сам король Хамад Бин Иса Аль Халифа в марте текущего года во время государственного визита в Туркменистан.

Выступление туркменских всадников в присутствии короля Бахрейна и гостей из арабских государств стало украшением торжественного открытия выставки.

Восторг и продолжительные аплодисменты публики вызвал коронный номер группы – многоярусная акробатическая пирамида джигитов, выстроенная на спинах двух бегущих по кругу скакунов. После выступления король Бахрейна встретился с членами группы конных игр «Галкыныш» и передал президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову братское приветствие.

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