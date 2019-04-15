На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 54 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 54 сделки на 80 миллионов 760 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании, ОАЭ и Афганистана закупили автобензин и дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также автобензин и прямогонный бензин, выработанные на Сейдинском НПЗ. Полиэтилен высокой плотности (завод в Киянлы) и карбамид (ГК «Туркменхимия») стали предметом сделок бизнесменов из России, Великобритании и Швейцарии. Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ, Турции, Узбекистана и Афганистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства бизнесмены из России, Китая, ОАЭ и Пакистана приобрели синтетические ковры, хлопчатобумажную и смешанную ткань, а также хлопчатобумажную пряжу на общую сумму около 4 миллионов 500 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили некондиционный полипропилен и хлопок-волокно на сумму свыше 680 тысяч манатов.

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