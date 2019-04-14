В столице Туркменистана открылась выставка-ярмарка «Торговля и услуги-2019»

В Ашхабаде открылась выставка-ярмарка «Торговля и услуги-2019», организованная Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана. Профильный смотр, собравший около двухсот туркменских и зарубежных экспонентов, предоставляет возможность определить тенденции развития современного потребительского рынка и сферы услуг.

На выставке главным образом представлены плоды туркменских садов и огородов, продукция пищевой промышленности, ковры и текстильные изделия.

Особый интерес вызвали стенды компаний, специализирующихся в торговле и предлагающие современные виды услуг, в том числе онлайн-сервисы. Выставка показала, что посетителей интересуют новые направления банковского сервиса и туристических услуг.

В тот же день открылась приуроченная к выставке-ярмарке профильная конференция, посвященная обсуждению аспектов активизации сотрудничества в этой сфере. Участники встречи обсудили вопросы повышения товарооборота на внутренних потребительских рынках, современные методы в организации торговых сервисов, а также развитие современных банковских и биржевых услуг.

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