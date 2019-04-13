МВФ прогнозирует Туркменистану высокие темпы экономического роста

Миссия Международного валютного фонда посетила Туркменистан для оценки развития макроэкономической и финансовой ситуации в стране, а также обсуждения приоритетов экономической политики государства.

В рамках очередного визита представители МВФ провели серию встреч с руководящими работниками органов государственного управления, представителями деловых кругов, финансового сектора и дипломатического сообщества.

По завершении визита миссия МВФ опубликовала пресс-релиз, в котором приведены прогнозные оценки по отдельным экономическим и финансовым позициям Туркменистана в 2019 году. Так, по мнению экспертов, рост ВВП страны составит 6,3 процента, что является одним из самых высоких показателей в мире.

В пресс-релизе высказаны рекомендации для дальнейшего экономического развития страны. Это, в частности, ускорение рыночных реформ и укрепление человеческого капитала, приватизация госпредприятий, совершенствование правовой системы, повышение конкурентоспособности экспортной продукции, диверсификация народнохозяйственного комплекса и стимулирование инвестиций.

Следующий визит персонала МВФ предварительно намечен на октябрь 2019 года.

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