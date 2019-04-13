Темпы экономического роста Туркменистана в первом квартале 2019 года составили 6,2 процента

Темпы роста ВВП Туркменистана в первом квартале 2019 года составили 6,2 процента. Об этом было сказано на расширенном заседании правительства страны.

На заседании было отмечено, что за отчетный период на 20,7 процента увеличен объемы экспорта туркменских товаров и почти на 27 процентов сокращен импорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли объемы производства муки, хлеба, хлебобулочных, макаронных, кондитерских и колбасных изделий.

За отчетный период наблюдается рост показателей в транспортно-коммуникационном секторе. Так, в январе-марте в соотношении с тем же периодом 2018 года грузооборот по всем видам транспорта увеличился на 6,4 процента, а перевозки пассажиров - на 4 процента.

В первом квартале года также достигнут рост в негосударственном секторе экономики, доля которого в общем объёме произведенной продукции составила 63,3 процента.

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