|13.04.19 09:21
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Утверждена концепция освоения региона озера «Алтын асыр» в Центральных Каракумах
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив концепцию освоения региона туркменского озера «Алтын асыр» («Золотой век») в 2019–2025 годах и план мероприятий по ее реализации.
Документ предписывает соответствующим министерствам, отраслевым ведомствам и областным администрациям обеспечить реализацию данной концепции, в целях претворения в жизнь задач, определенных в «Программе президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019–2025 годы» и охраны окружающей среды за счет эффективного использования природных ресурсов страны, а также освоения региона озера «Алтын асыр».
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