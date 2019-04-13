Утверждена концепция освоения региона озера «Алтын асыр» в Центральных Каракумах Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив концепцию освоения региона туркменского озера «Алтын асыр» («Золотой век») в 2019–2025 годах и план мероприятий по ее реализации. Документ предписывает соответствующим министерствам, отраслевым ведомствам и областным администрациям обеспечить реализацию данной концепции, в целях претворения в жизнь задач, определенных в «Программе президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019–2025 годы» и охраны окружающей среды за счет эффективного использования природных ресурсов страны, а также освоения региона озера «Алтын асыр». © TURKMENISTAN.RU, 2019

Событие года Туркменистан готовится к первому Каспийскому экономическому форуму По инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдет первый Каспийский экономический форум (КЭФ). В рамках форума состоится международная конференция, Каспийская выставка инновационных технологий, а также будут организованы встречи представителей государств, деловых кругов и компаний. CEFAvaza2019.gov.tm Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



