Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в правительстве

Президент Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в правительстве Туркменистана. Соответствующие документы глава государства подписал на расширенном заседании правительства по итогам первого квартала 2019 года.

Указом президента Туркменистана Дадебай Амангелдиев освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров в связи с переходом на другую работу. Чарымырат Пурчеков назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана и освобожден от должности министра энергетики. Мырат Артыков назначен министром энергетики Туркменистана и освобожден от должности главы представительства Министерства энергетики в Исламской Республике Афганистан.

За недостатки в работе Довлетдурды Хаджиев освобожден от обязанностей председателя государственного концерна «Туркменнефть». Временное исполнение обязанностей главы госконцерна «Туркменнефть» возложено на заместителя председателя ведомства Джапаргулы Оразова.

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