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12.04.19 09:49

Туркменистан и Афганистан обсудили вопросы водопользования

В Ашхабаде открылось двухдневное заседание Туркмено-афганской координационной группы по водным вопросам. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего партнерства в области совместного использования трансграничных водных ресурсов, на основе норм и принципов международного права и взаимного учета интересов.

Туркменистан придает важное значение созданию эффективной системы совместного водопользования на двустороннем уровне. В этой системе особое место отводится сотрудничеству с профильными ведомствами Афганистана, на территории которого, по оценке экспертов, формируется до 20 процентов стока Амударьи, а также берут свое начало важные для Туркменистана реки Мургаб и Теджен.

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