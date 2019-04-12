На юго-востоке столицы Туркменистана за три года будет построено 23 девятиэтажных жилых дома и парк

В юго-восточной части Ашхабад за три года намечено построить 23 девятиэтажных жилых дома и парк. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает мэрии Ашхабада заключить с местными строительными предприятиями контракты на проектирование и строительство 23 девятиэтажных современных жилых домов и парка. Контрактом также должно быть предусмотрено благоустройство прилегающих территорий. Постановлением главы государства предписано начать строительные работы в апреле 2019 года и сдать объекты с полной готовностью к эксплуатации в декабре 2021 года.

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