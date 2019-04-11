Российское экспертное сообщество ознакомилось с планами проведения первого Каспийского экономического форума

В стенах туркменской дипломатической миссии в Москве прошла представительная международная научно-практическая конференция под девизом «Каспий – море возможностей». Собравшая за круглым столом ряд видных представителей российского экспертного сообщества конференция была посвящена подготовке к первому Каспийскому экономическому форуму, который должен пройти в туркменской национальной курортной зоне «Аваза» 12 августа нынешнего года.

Организаторы конференции предложили участникам выразить свое видение наиболее актуальных тем для стран Каспийского бассейна по таким направлениям, как экономика и инновации, наука, энергетика, экология, здравоохранение, туризм, культура. Характерным свойством развернувшегося обсуждения стала очевидная заинтересованность представителей российских и ряда иностранных частных и общественных организации в продвижении уже готовых экономических проектов, способных активизировать развитие бизнес-процессов в Прикаспийском регионе.

Выступавшие подчеркнули знаковое значение инициатив президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, своевременно направленных на придание новых мощных импульсов для всемерного развития международного делового партнерства в регионе. Важно, по мнению экспертов, то обстоятельство, что Туркменистан, активно приближая завтрашний день, уже сегодня подготовил солидную экономическую, туристическую, рекреационную и транспортно-логистическую базу для грядущих грандиозных преобразований в зоне Каспийского бассейна.

© TURKMENISTAN.RU, 2019