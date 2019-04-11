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11.04.19 10:10

Туркменистан провел в Женеве брифинг по вопросам проведения первого Каспийского экономического форума

Постоянное представительство Туркменистана в Женеве провело в женевском отделении ООН брифинг, посвященный проведению первого Каспийского экономического форума, который состоится в Туркменистане 12 августа 2019 года. На брифинг были приглашены послы и постоянные представители иностранных государств, а также руководители Совместной торговой палаты Швейцария-СНГ/Грузия (JCC).

Участникам брифинга был показан видеоролик об экономическом потенциале национальной туристической зоны «Аваза», где будет проходить форум. Также они были ознакомлены с мероприятиями по подготовке и проведению этой встречи. На брифинге было подчеркнуто, что в ходе первого Каспийского экономического форума планируется обсудить вопросы расширения экономического партнерства прикаспийских государств и других стран мира.

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