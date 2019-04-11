В Ашхабаде завершилась Европейская конференция ВОЗ высокого уровня по неинфекционным заболеваниям

В Ашхабаде успешно завершилась Европейская конференция ВОЗ высокого уровня по неинфекционным заболеваниям. В ходе второго дня заседания участники говорили о важности стратегического партнерства между странами и международными организациями, в частности со структурами ООН и неправительственными организациями.

Детально обсуждались вопросы, связанные с последствиями табакокурения и употребления алкоголя в деле профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями. В частности, обсуждалась Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака и разработка дальнейших планов в рамках Целей устойчивого развития. Здесь был отмечен эффективный вклад Туркменистана в разработку соответствующих программ.

Отдельно рассматривались вопросы, связанные с детским ожирением, неправильным питанием и онкологическими заболеваниями. В ходе выступлений была отмечена необходимость укрепления сотрудничества по разработке новых превентивных мер, сбору статистической информации и налаживанию систем по быстрому реагированию на НИЗ.

Особое значение было уделено вопросам равноправного доступа и приемлемости стоимости необходимых медицинских препаратов и техники, используемых при профилактике и лечении неинфекционных заболеваний. Участники сошлись во мнении, что данные вопросы должны быть учтены при разработке национальных программ и систем здравоохранения любой страны.

Подводя итоги конференции, руководители Европейского бюро ВОЗ выразили признательность туркменской стороне за содействие в проведении столь значимого мероприятия, которое способствует мобилизации усилий по содействию профилактике и борьбе с НИЗ, а значит, внесёт вклад в общее дело по защите прав всех людей на обладание наивысшим уровнем здоровья. Было зачитано обращение по итогам Европейской конференции ВОЗ высокого уровня по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, адресованное президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

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