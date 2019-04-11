Президент Туркменистана принял участие в закладке нового административного центра Ахалского велаята

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии закладки на территории Геоктепинского этрапа (района), нового административного центра Ахалского велаята (области).

Выступая на церемонии, глава государства отметил, что Туркменистан приступает к реализации этого широкомасштабного проекта, опираясь на свой градостроительный опыт и силы туркменских строительных компаний.

Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что новый город рассчитан на проживание 70 тысяч жителей. В два этапа здесь планируется построить свыше 400 коттеджей и многоэтажных домов, 10 детских садов на 320 мест каждый, 19 средних школ по 720 мест и две школы искусств.

По словам президента, в городе будет создана широкая сеть медицинских учреждений, включающая дома здоровья, центр охраны здоровья матери и ребенка и другие лечебные учреждения. Также в новом областном центре будут построены культурный центр, драмтеатр, библиотека, цирк, музей, два современных спорткомплекса и другие объекты.

«Через три-четыре года в живописных предгорьях Копетдага вырастет новый лучезарный город», – сказал в заключение туркменский лидер.

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