В Туркменистане запущен промышленный комплекс по выпуску газобетонных изделий В селе Гараган Бахерденского этрапа (района) Ахалского велаята (области) состоялось открытие комплекса заводов по выпуску газобетонных изделий и сухих строительных смесей, построенного в рамках госпрограммы импортозамещения. В торжестве приняли участие заместитель хякима (главы администрации) Ахалского велаята Сердар Бердымухамедов, представители местной администрации, общественных организаций, почетные старейшины, строители, молодежь. Новый промышленный комплекс мощностью 180 тысяч кубических метров газобетонных изделий и 70 тысяч тонн сухих строительных смесей в год оснащен современным импортным оборудованием. Здесь построены полностью автоматизированные цеха по выпуску мытого песка, сухих строительных смесей и газобетонных блоков, для изготовления которых будет использоваться местное сырьё – цемент, кварцевый песок, молотый гипс и негашеная известь. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Событие года Туркменистан готовится к первому Каспийскому экономическому форуму По инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдет первый Каспийский экономический форум (КЭФ). В рамках форума состоится международная конференция, Каспийская выставка инновационных технологий, а также будут организованы встречи представителей государств, деловых кругов и компаний. CEFAvaza2019.gov.tm Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



