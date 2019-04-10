|10.04.19 09:59
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В Туркменистане запущен промышленный комплекс по выпуску газобетонных изделий
В селе Гараган Бахерденского этрапа (района) Ахалского велаята (области) состоялось открытие комплекса заводов по выпуску газобетонных изделий и сухих строительных смесей, построенного в рамках госпрограммы импортозамещения. В торжестве приняли участие заместитель хякима (главы администрации) Ахалского велаята Сердар Бердымухамедов, представители местной администрации, общественных организаций, почетные старейшины, строители, молодежь.
Новый промышленный комплекс мощностью 180 тысяч кубических метров газобетонных изделий и 70 тысяч тонн сухих строительных смесей в год оснащен современным импортным оборудованием. Здесь построены полностью автоматизированные цеха по выпуску мытого песка, сухих строительных смесей и газобетонных блоков, для изготовления которых будет использоваться местное сырьё – цемент, кварцевый песок, молотый гипс и негашеная известь.
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