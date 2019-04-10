В Ашхабаде началась Европейская конференция ВОЗ высокого уровня по неинфекционным заболеваниям

В Ашхабаде начала работу Европейская конференция ВОЗ высокого уровня, посвященная проилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ). В работе форума приняли участие руководители и представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Европейского бюро ВОЗ, уполномоченные представители сфер здравоохранения стран, входящих в Европейский регион ВОЗ, а также иностранные и туркменские журналисты.

На конференции были обсуждены вопросы международного сотрудничества по профилактике и борьбе с НИЗ, а также опыт Туркменистана в этой области. Выступившие на форуме отметили, что принятие Ашхабадской декларации по профилактике и борьбе с НИЗ в 2013 году стало знаковым событием для Европейского региона. Данный документ закрепил основные положения и обязательства в области борьбы с НИЗ и стал вектором для совершенствования систем здравоохранения.

В ходе первого дня конференции исполняющая обязанности директора Европейского регионального бюро ВОЗ Пирожка Остлин высоко оценила долгосрочное сотрудничество ВОЗ с Туркменистаном и вручила туркменской стороне почетную грамоту за выдающийся вклад в профилактику неинфекционных заболеваний.

По итогам первого дня конференции был организован брифинг, в ходе которого участникам была представлена информация о сотрудничестве ВОЗ и Туркменистана в области профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями.

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