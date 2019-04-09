В офисе ООН в Туркменистане состоялся брифинг, посвященный европейской конференции ВОЗ

В офисе ООН в Ашхабаде состоялся брифинг для журналистов по вопросам проведения Европейской конференции высокого уровня Всемирной организации здравоохранения «Профилактика и борьба с неинфекционными заболеваниями». Во встрече приняли участие сотрудники офиса ВОЗ в Туркменистане, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности страны и международные эксперты.

На брифинге было отмечено, что повестка нынешней Европейской конференции ВОЗ предусматривает обсуждение вопросов о выполнении обязательств по переходу от политической декларации Генеральной Ассамблеи ООН по неинфекционным заболеваниям 2018 года к действиям на уровне стран. На брифинге был дан краткий обзор ситуации в мире относительно распространения и профилактики неинфекционных заболеваний и современных достижений Туркменистана в этом направлении.

Особый акцент был сделан на результатах борьбы с табакокурением в стране за период со дня проведения в 2013 году в Ашхабаде I Европейской министерской конференции ВОЗ. Так, по данным экспертов процент курильщиков в Туркменистане на 2018 год составлял 3,4 процента, что является лучшим показателем в мире.

По мнению специалистов, позитивный опыт Туркменистана в борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) можно применить во всех странах Европейского региона, а его реализация на региональном уровне будет также иметь большое значение для укрепления международного сотрудничества.

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