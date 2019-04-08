На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 57 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 57 сделок на 63 миллиона 789 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Турции, Казахстана и Афганистана закупили гидроочищенное дизельное топливо и суммарный нефтяной кокс, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Швейцарии и Афганистана приобрели тяжелый вакуумный газойль, выработанный на Сейдинском НПЗ, и сжиженный газ производства госконцерна «Туркменгаз». Полиэтилен высокой плотности, произведенный на полимерном заводе в Киянлы, стал предметом сделок коммерсантов из России. Предприниматели из РФ, Швейцарии, Турции, Китая, Узбекистана и Афганистана закупили карбамид марки «Б» (ГК «Туркменхимия»).

Также предпринимателям из России, Великобритании, ОАЭ, Турции, Китая Белоруссии, Армении, Афганистана и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, средства медицинского назначения, ткань кретон, пряжа хлопчатобумажная, регенерированное волокно и вата мебельная.

За манатные средства бизнесмены из Великобритании, Канады, Швейцарии и ОАЭ приобрели ткань кретон, пряжу хлопчатобумажную и чайный напиток с солодковым корнем на общую сумму свыше 11 миллионов 312 тысяч манатов.

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