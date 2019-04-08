Президент Туркменистана встретился с главой Международной федерации самбо

В Олимпийском городке Ашхабада президент Гурбангулы Бердымухамедов принял президента Международной федерации самбо (FIAS) Василия Шестакова, прибывшего в Ашхабад для участия в торжествах, посвященных Всемирному дню здоровья.

Гость поздравил главу государства с решением Исполнительного комитета FIAS о проведении в туркменской столице чемпионата мира по самбо в 2020 году. «Эти состязания международного уровня станут очередным вкладом Туркменистана в развитие спортивной дипломатии в региональном и глобальном измерениях», – отметил Василий Шестаков.

В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что рассматривает проведение данного мирового первенства в Ашхабаде как знак высокого доверия Туркменистану со стороны международного спортивного сообщества, признание заслуг страны в деле развития и популяризации физической культуры и спорта.

В ходе беседы стороны обсудили различные аспекты проведения в Ашхабаде в 2020 году чемпионата мира по самбо. В частности, было подчеркнуто, что в Олимпийском городке туркменской столицы можно проводить соревнования по многим видам единоборств, в числе которых самбо, кикбоксинг, дзюдо, бокс, тхэквондо, карате и другие.

По завершении встречи гость вручил туркменскому лидеру сертификат возглавляемой им международной федерации за вклад в развитие самбо на мировой арене, а также памятный знак и именную форму самбиста.

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