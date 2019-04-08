Туркменистан отметил Всемирный день здоровья

В Туркменистане прошли праздничные мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья, в которых принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства и члены правительства совершили велосипедную прогулку по Олимпийскому городку Ашхабада, перед началом которой туркменскому лидеру был преподнесен в дар от соратников спортивный велосипед.

По пути следования президента страны и членов правительства приветствовали многочисленные спортсмены и физкультурники, которые в это время проводили в Олимпийском городке занятия по различным видам спорта.

В рамках Всемирного дня здоровья состоялось массовое восхождение по Тропе здоровья в предгорьях Копетдага, объединившее учащуюся молодежь, работников различных отраслей и представителей общественных организаций. На различных площадках в Ашхабаде, в областных и районных центрах прошли спортивные соревнования, показательные выступления спортсменов, состязания по национальным играм.

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