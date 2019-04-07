Делегация Туркменистана провела серию переговоров в Москве

Делегация Туркменистана, возглавляемая вице-премьером, главой МИД Рашидом Мередовым, приняла участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Москве. По итогам встречи был подписан ряд документов, направленных на последовательное развитие сотрудничества в рамках Содружества.

В рамках визита в Москву туркменская делегация провела переговоры с вице-премьером России, сопредседателем туркмено-российской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Константином Чуйченко. Стороны согласовали повестку дня предстоящего заседания межправительственной комиссии, которая состоится 7 мая нынешнего года в Ашхабаде.

По итогам встречи туркменской делегации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым было подписано соглашение между правительствами Туркменистана и России о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

В ходе переговоров с главой МИД Республики Беларусь Владимиром Макеем был подписан план сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Белоруссии на период 2019 -2020 годы.

Туркменская делегация провела переговоры с делегацией Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, на которых были обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных областях.

Делегация Туркменистана провела переговоры с председателем Исполнительного комитета, Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему взаимодействию Туркменистана с Исполкомом Содружества.

Вопросы проведения в середине мая нынешнего года в Ашхабаде очередного заседания Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ были обсуждены на переговорах туркменской делегации с заместителем председателя этого Совета Иваном Кузьминым.

Также в ходе встречи с председателем правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Поладом Бюль-Бюль оглы состоялся обмен мнениями по вопросам проведения 15-16 мая 2019 года в Ашхабаде XIV форума творческой и научной интеллигенции стран СНГ.

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