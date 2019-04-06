|06.04.19 10:18
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Туркменистан в 2019 году произведет более 80 тысяч тонн риса
В Туркменистане в 2019 году намечено произвести 82 тысячи 400 тонн риса. Соответствующее постановление на правительственном совещании подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ предписывает Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, а также хякимликам (администрациям) Дашогузского и Лебапского велаятов (областей) обеспечить производство запланированного объема риса на площади 18 тысяч 300 гектаров.
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