Туркменистан в 2019 году произведет более 80 тысяч тонн риса В Туркменистане в 2019 году намечено произвести 82 тысячи 400 тонн риса. Соответствующее постановление на правительственном совещании подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Документ предписывает Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, а также хякимликам (администрациям) Дашогузского и Лебапского велаятов (областей) обеспечить производство запланированного объема риса на площади 18 тысяч 300 гектаров. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Событие года Туркменистан готовится к первому Каспийскому экономическому форуму По инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдет первый Каспийский экономический форум (КЭФ). В рамках форума состоится международная конференция, Каспийская выставка инновационных технологий, а также будут организованы встречи представителей государств, деловых кругов и компаний. CEFAvaza2019.gov.tm Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



