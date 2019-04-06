Россия и Туркменистан подписали соглашение в сфере обеспечения информационной безопасности

В Москве главы внешнеполитических ведомств России и Туркменистана Сергей Лавров и Рашид Мередов подписали межправительственное соглашение в сфере обеспечения информационной безопасности.

По итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ Сергей Лавров отметил, что на полях заседания подписал с главой МИД Туркменистана межправительственное соглашение о сотрудничестве РФ и Туркменистана в сфере обеспечения международной информационной безопасности, и что это первое подобное соглашение между Россией и страной из Центральной Азии.

Позднее МИД РФ сообщил, что Россия и Туркменистан выступают с общих позиций в отношении оценки основных угроз в сфере международной информационной безопасности. "Среди них, в частности, использование информационно-коммуникационных технологий для осуществления актов агрессии, нарушения суверенитета, безопасности и территориальной целостности государств, для вмешательства в их внутренние дела, нанесения экономического вреда, в террористических и иных преступных целях", – сообщил МИД РФ.

Соглашение предусматривает налаживание прямого диалога компетентных ведомств двух стран по всему спектру вопросов международной информационной безопасности, а также проведение на регулярной основе полномасштабных двусторонних межведомственных консультаций.

© TURKMENISTAN.RU, 2019