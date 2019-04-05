В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги и возможности совершенствования механизмов сотрудничества Туркменистана со структурами ООН по правам человека. Стороны также обменялись мнениями по вопросу составления дорожной карты для выполнения рекомендаций, представленных Туркменистану в рамках очередного цикла Универсального периодического обзора.

© TURKMENISTAN.RU, 2019