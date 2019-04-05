В туркмено-иранской приграничной зоне состоялось празднование Новруза

В приграничной зоне Ховдан-Баджгиран южнее Ашхабада, в рамках торжеств по случаю международного праздника Новруз, состоялся концерт мастеров искусств Туркменистана и Ирана, а также была проведена совместная выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества.

В праздничной встрече приняли участие представители правительственных учреждений, общественных организаций, СМИ, известные деятели культуры, старейшины и молодежь Туркменистана и Ирана. На выставке были представлены произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, текстильные и ювелирные изделия, а также продукция полиграфии Туркменистана и Ирана.

Большой интерес гостей праздника вызвали выступления популярных эстрадных исполнителей и фольклорно-этнографических коллективов. Туркменистан и Исламскую Республику Иран связывают добрососедские отношения, исторические корни, которых уходят в глубь веков. Нынешний праздник стал ярким свидетельством дружбы народов двух государств.

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