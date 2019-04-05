|05.04.19 08:21
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В Ашхабаде подписан рабочий план по сотрудничеству на 2019 год между Туркменистаном и ЮНФПА
В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась церемония подписания рабочего плана на 2019 год, подготовленного в рамках реализации плана действий программы по сотрудничеству между туркменским правительством и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) на 2016-2020 годы. Подписи под документами поставили председатель Меджлиса Гульшат Маммедова и директор офиса ЮНФПА в Туркменистане Джулия Валезе.
На церемонии подписания было подчеркнуто, что реализация запланированных на текущий год мероприятий будет способствовать активизации взаимодействия Туркменистана с ЮНФПА, которое обрело эффективный характер и вышло на качественно новый уровень.
В этот же день в МИД Туркменистана состоялся брифинг для представителей зарубежных и отечественных СМИ, руководителей дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане. В ходе встречи были освещены вопросы активизации взаимодействия Туркменистана со специализированными учреждениями ООН.
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