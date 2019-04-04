Подведены итоги дополнительных выборов в парламент Туркменистана

Состоялось заседание Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, на котором были подведены окончательные итоги выборов депутатов Меджлиса по трём избирательным округам вместо выбывших.

В выборах приняли участие 73 тысячи 106 человек, проживающих на территории данных округов, что составило 91,12 процента от общего числа внесенных в списки избирателей.

Депутатами вместо выбывших избраны: по избирательному округу № 54 Дашогузского велаята (области) – Гурбангуль Атаева, по избирательному округу № 106 Марыйского велаята – Ата Сердаров и по избирательному округу № 109 Марыйского велаята – Мекан Гурбанов.

На заседания Центризбиркома избранным депутатам национального парламента вручены удостоверения.

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