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04.04.19 08:35

Подведены итоги дополнительных выборов в парламент Туркменистана

Состоялось заседание Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, на котором были подведены окончательные итоги выборов депутатов Меджлиса по трём избирательным округам вместо выбывших.

В выборах приняли участие 73 тысячи 106 человек, проживающих на территории данных округов, что составило 91,12 процента от общего числа внесенных в списки избирателей.

Депутатами вместо выбывших избраны: по избирательному округу № 54 Дашогузского велаята (области) – Гурбангуль Атаева, по избирательному округу № 106 Марыйского велаята – Ата Сердаров и по избирательному округу № 109 Марыйского велаята – Мекан  Гурбанов.

На заседания Центризбиркома избранным депутатам национального парламента вручены удостоверения.

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