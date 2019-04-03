Туркменистан впервые примет участие в международной туристической ярмарке в Шанхае

Туркменистан впервые примет участие в международной туристической ярмарке «Shanghai World Travel Fair», которая пройдет с 18 по 21 апреля этого года в Шанхае.

Туркменские стенды расскажут об исторических и природных памятниках страны, которые представляют интерес для любителей путешествий. Главной туристической достопримечательностью Туркменистана является курорт «Аваза» на туркменском побережье Каспийского моря, который начал создаваться в 2007 году. За эти годы здесь построены десятки отелей, оздоровительные центры, яхт-клубы, дома отдыха и другие объекты индустрии отдыха.

Ожидается, что в туристическом смотре в Шанхае примут участие представители туристических бюро, агентств, онлайн-туроператоров, авиакомпаний, тематических парков, гостиниц и страховых компаний из 53 государств мира.

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