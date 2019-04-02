Президент Туркменистана принял постановления о проведении мероприятий в рамках туркменского председательства в СНГ

Президент Туркменистана Гурбагулы Бердымухамедов на правительственном совещании по видеосвязи подписал три постановления о проведении мероприятий в рамках туркменского председательства в СНГ в 2019 году.

Первое постановление предписывает Управлению делами Аппарата президента Туркменистана совместно с МИД провести 11 октября 2019 года в городе Ашхабаде заседание Совета глав государств СНГ.

Второй документ предписывает Управлению делами Аппарата президента Туркменистана и МИД совместно с Исполнительным комитетом СНГ провести 31 мая 2019 года в городе Ашхабаде заседание Совета глав правительств Содружества.

Третье постановление главы поручает Министерству культуры совместно с МИД, Министерством образования и Академией наук Туркменистана провести 15–16 мая 2019 года в городе Ашхабаде XIV форум творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ.

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