В Туркменистане аккредитован посол Болгарии

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Болгария в Туркменистане Николая Янкова.

В ходе состоявшейся беседы дипломат был ознакомлен с приоритетами туркменской внешней и внутренней политики, а также проектами государственного развития. Посол был также проинформирован о структуре и законодательной деятельности туркменского парламента.

Стороны подчеркнули продуктивность дальнейшего развития двусторонних контактов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В числе приоритетных направлений было названо сотрудничество в туркменском нефтегазовом секторе и в строительстве, где имеется значительный опыт взаимодействия. Также стороны уделили внимание расширению межпарламентских связей, партнерству в научно-образовательной области, культуре, спорте и туризме.

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