На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 27 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 27 сделок на 7 миллионов 494 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России и Швейцарии приобрели полипропилен, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а бизнесмены из Афганистана – бензин, выработанный на полимерном заводе в Киянлы.

Помимо этого, коммерсанты из России, ОАЭ, Турции, Румынии, Ирландии, Афганистана и Узбекистана закупили бесцветное листовое стекло, пластиковые емкости, портландцемент, махровые изделия, хлопчатобумажную пряжу и экстракт солодкового корня.

За манатные средства бизнесмены из России, Китая и Великобритании приобрели хлопчатобумажную пряжу на 2 миллиона 324 тысячи манатов.

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