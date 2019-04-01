В Туркменистане состоялись дополнительные выборы в парламент

В Туркменистане состоялись выборы трех депутатов Меджлиса (парламента) по отдельным избирательным округам вместо выбывших.

Для участия в голосовании по избирательным округам № 54 Дашогузского велаята (области), № 106 и № 109 Марыйского велаята было зарегистрировано 80 тысяч 230 избирателей.

По данным Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, к моменту закрытия избирательных участков, то есть к 19 часам, в выборах депутатов Меджлиса приняли участие 91,12 процента избирателей. Согласно предоставленным Центризбиркомом сведениям, выборы признаны состоявшимися. Результаты выборов будут обнародованы в ближайшее время.

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