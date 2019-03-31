В Ашхабаде состоялся очередной раунд «Диалога по правам человека: Европейский союз – Туркменистан»

В Ашхабаде состоялся очередной 11-й раунд «Диалога по правам человека: Европейский союз – Туркменистан». В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в области соблюдения основополагающих норм и конвенций по правам человека, включая реализацию планов действий в гуманитарной сфере.

Стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как развитие гражданского общества, вопросы пенитенциарных учреждений и условия содержания под стражей, защита прав женщин и детей, соблюдение экономических и социальных прав людей.

Также были обсуждены вопросы, связанные с верховенством закона и реформами в судебной системе, включая мониторинг деятельности государственных учреждений по защите прав человека.

Делегация ЕС отметила, что приветствует усилия Туркменистана по реализации национального плана действий в вышеуказанных областях. По итогам встречи сторонами была достигнута договоренность о проведении следующего 12-го раунда «Диалога по правам человека Европейский союз – Туркменистан» в Брюсселе в 2020 году.

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