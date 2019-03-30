По итогам рабочего визита делегации Туркменистана в Японию подписан пакет двусторонних документов

Делегация Туркменистана, возглавляемая председателем Туркмено-японской группы межпарламентской дружбы с туркменской стороны, заместителем хякима (главы администрации) Ахалского велаята (области) Сердаром Бердымухамедовым, посетила с рабочим визитом в Японии, в ходе которого был подписан пакет двусторонних документов.

По итогам серии туркмено-японских встреч и переговоров были подписаны протокол встречи по освоению газового месторождения Галкыныш (Возрождение), меморандум о взаимопонимании между компанией «Sumitomo» и государственным концерном «Türkmengaz», дополнение к рамочному соглашению о строительстве цеха по производству фосфорных удобрений, протокол встречи с Ассоциацией туристических агентств Японии по дальнейшему укреплению сотрудничества в области туризма и транспорта и другие.

Также делегация Туркменистана на встрече с мэром японского города Тендо предложила установить побратимские отношения между Тендо и одним из туркменских городов. Мэр Тендо поддержал это предложение и высказался за его проработку на уровне специалистов.

© TURKMENISTAN.RU, 2019