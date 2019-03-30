В целях чествования работников сфер промышленности и коммуникации в Туркменистане учрежден новый праздник – День работников промышленности. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующий указ на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает учредить День работников промышленности и отмечать этот праздник ежегодно в третье воскресенье октября. Министерству промышленности и коммуникации Туркменистана, Министерству текстильной промышленности, а также государственному концерну «Türkmenhimiýa» поручено обеспечить высокий организационный уровень празднования Дня работников промышленности.

Также документ предписывает считать утратившими силу указы президента Туркменистана от 2017 года «Об учреждении Дня работников сферы транспорта и связи» и «Об учреждении Дня работников химической промышленности».

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